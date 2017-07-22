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حبس عاطل لتعديه جنسيًا على ربة منزل وسرقتها في القليوبية

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مصراوي Masrawy

حبس عاطل لتعديه جنسيًا على ربة منزل وسرقتها في القليوبية

01:17 م السبت 22 يوليو 2017

حبس عاطل لتعديه جنسيًا على ربة منزل وسرقتها في القليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة قليوب، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدي الجنسي والجسدي على أنثى، وتصويرها عارية للتشهير بها.

وأدلى المتهم أمام النيابة باعترفات تفصيلية بالواقعة، مؤكدًا أن المجني عليه صديقة لشقيقته، وأنه تعرف عليها، ونشأت بينهما علاقة صداقة تطورت إلى علاقة غير شرعية، موضحًا أنها مطلقة، وتركت منزلها وبرفقتها نجلتها، بسبب خلافات أسرية، إثر خروجها المتكرر من المنزل وتأخرها خارجه.

وأضاف المتهم أنها جاءت إلى منزله، حيث يقيم مع شقيقته، وتعددت لقاءاته الجنسية معها وعاشرها معاشرة الأزواج بموافقتها، مشيرًا إلى أنه عندما طلب منها مبلغًا ماليًا على سبيل السلف رفضت، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى إثرها عليها ونجلتها الصغير بالضرب، وصورها عارية، لتهديدها بنشر الصور، واستولى منها على مبلغ مالي كان بحوزتها.

تلقى رئيس مباحث مركز قليوب بلاغًا بوقوع مشاجرة، فأخطر اللواء أنور سعيد، مدير الأمن، وتبين أن المشاجرة بين "د. س.م" 30 عامًا، ربة منزل، مصابة بكدمات في أنحاء الجسد و"م.أ" 18 عامًا، عاطل، لتعدي الثاني على الأولى بالضرب وإحداث إصابتها والتعدي على نجلتها "ر.ع" 7 سنوات، وإحداث إصابتها، وإجبارها على التصوير عارية، وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي قدره 1800 جنيه، والاعتداء عليها جنسيًا.

ضبطت قوات المباحث المتهم وبحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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