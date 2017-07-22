مدير الكلية الحربية: جميع خريجي الدفعة (111) طالبوا بالعمل في سيناء

الاسكندرية - (أ ش أ):

قال اللواء اركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية، إن الكلية تعمل على تأهيل الفرد المقاتل داخل الكلية ليكون قادر على حماية وطنه وتنفيذ جميع المهام المطلوبة منه بأعلى درجات الدقة.

وأضاف مدير الكلية الحربية – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه يتم تأهيل الطالب داخل الكلية نفسيا وبدنيا وتثقيفيا ليكون قادرا على مواجهة الأخطار التي تحيط بمصر وتنفيذ مهمته الرئيسية وهى الدفاع عن تراب مصر وحماية الشعب المصري، وقال إن جميع خريجي الدفعة (111 ) التي تخرجت اليوم أبدوا رغبتهم للذهاب إلى سيناء من أجل الحفاظ على تراب الوطن، والقضاء على الإرهاب.

ووجه اللواء جمال أبو إسماعيل التهنئة للطلاب الخريجين وأسرهم والشعب المصري على تخرج أبطال جدد ليكونوا دماء وقادة مستقبل، وأضاف أن الشعب المصري هو الذى يمد القوات المسلحة بخيرة شباب مصر.

وأشار إلى أن الكلية تعمل على تأهيل الطالب وتزويده بالعلم والانضباط العسكري ليتعلم كيف يحمى مصر من أى خطر يهدد أمنها وسلامتها، موضحا أنه يتم التركيز على التدريب العملي والنظري.

وأكد مدير الكلية الحربية في هذا الصدد دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير العملية التعليمية لطلبة الكليات العسكرية.

وبعث اللواء جمال أبو إسماعيل برسالة طمأنة إلى شباب المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية، مؤكدا تكافؤ الفرص والعدالة بين كافة الطلاب المتقدمين. وقال أن هناك مجموعة من الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية التي يجب أن يجتازها من يريد الالتحاق بالكلية العسكرية وأنه يتم اختيار ضباط لجيش مصر من جميع فئات الشعب المصري وانتقاء أفضل العناصر.