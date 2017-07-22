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السيسي للمصريين: "كرامتي مرفوعة بيكم"

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مصراوي Masrawy

للمصريين: "كرامتي مرفوعة بيكم"

01:04 م السبت 22 يوليو 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- نسمة فرج:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن وشعبها لن يسمحا لأحد بالتدخل فى شئونها، جاء ذلك خلال كلمته التي القاها، اليوم السبت، أثناء حفل تخرج مجمع للكليات العسكرية بمدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأضاف السيسي، أن الكثير من البلدان في حالة اندهاش من الشعب المصري ومن رد فعلهم تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة، مشيرًا إلى أن رده دائما بأن المصريون شعبًا أرد التغيير والاعتماد على النفس.

وأوضح: "انا مسنود بيكم وكرامتي مرفوعة بيكم وانتو شعب عظيم".
وقد رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي علم مصر على قاعدة محمد نجيب العسكرية، في بداية حفل تخرج مجمع للكليات العسكرية بمدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة وممثلي الدول العربية.

ويعد هذا الاحتفال الأول من نوعه حيث أنه أول احتفال مجمع للكليات العسكرية، ويشهد افتتاح أول قاعدة عسكرية مصرية باسم الرئيس الراحل محمد نجيب.​

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