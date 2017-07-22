وزير الرياضة: صرف مليوني جنيه لـ«مونديال الطائرة»

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وافق المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، على صرف مليوني جنيه لبطولة كأس العالم للشباب للكرة الطائرة تحت 23 سنة، التي ستستضيفها مصر خلال الفترة من 16 - 26 أغسطس المقبل، بالصالة المغطاة في ستاد القاهرة.

يشارك في البطولة 12 منتخبا، حيث تأهل 11 منتخبا من 5 قارات وهم: مصر والجزائر من إفريقيا، الأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية، كوبا والمكسيك من أمريكا الشمالية، وإيران واليابان من آسيا، وبولندا وروسيا وتركيا من أوروبا، ويتبقى المنتخب الـ12 صاحب الترتيب الأول على مستوى العالم، والذي سيتم تحديده وفقا للاتحاد الدولي.

وقال وزير الرياضة إن هناك صيانة لصالات الاستاد استعدادا لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة والتي تمتاز بفنيات عالية مثل تركيا المصنف الأول عالميا وأوربيا، ويأتي معها منتخبات بولندا وكوبا والبرازيل والأرجنتين وإيران واليابان وروسيا والمكسيك والجزائر.

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وأشار إلى أن مصر لديها من الإمكانيات والمنشآت والكوادر الرياضية التي تؤهلها لتنظيم أكبر البطولات الدولية، مشددا على أن مصر بصدد تنظيم العديد من البطولات العربية والقارية والدولية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "عبد العزيز" أن الحكومة حريصة على إتاحة الدعمين المادي والمعنوي لكافة الاتحادات الرياضية؛ لاستضافة الأحداث الرياضية ومشاركة العديد من الدول العربية الشقيقة والإفريقية والأجنبية في تلك البطولات.