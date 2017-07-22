أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

وزير الرياضة: صرف مليوني جنيه لـ«مونديال الطائرة»

Google+ Print
وزير الرياضة: صرف مليوني جنيه لـ«مونديال الطائرة» وزير الرياضة: صرف مليوني جنيه لـ«مونديال الطائرة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وافق المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، على صرف مليوني جنيه لبطولة كأس العالم للشباب للكرة الطائرة تحت 23 سنة، التي ستستضيفها خلال الفترة من 16 - 26 أغسطس المقبل، بالصالة المغطاة في القاهرة.

يشارك في البطولة 12 منتخبا، حيث تأهل 11 منتخبا من 5 قارات وهم: مصر والجزائر من إفريقيا، الأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية، كوبا والمكسيك من أمريكا الشمالية، وإيران واليابان من آسيا، وبولندا وروسيا وتركيا من أوروبا، ويتبقى الـ12 صاحب الترتيب الأول على مستوى العالم، والذي سيتم تحديده وفقا للاتحاد الدولي.

وقال وزير الرياضة إن هناك صيانة لصالات الاستاد استعدادا لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة والتي تمتاز بفنيات عالية مثل تركيا المصنف الأول عالميا وأوربيا، ويأتي معها منتخبات بولندا وكوبا والبرازيل والأرجنتين وإيران واليابان وروسيا والمكسيك والجزائر.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن مصر لديها من الإمكانيات والمنشآت والكوادر الرياضية التي تؤهلها لتنظيم أكبر البطولات الدولية، مشددا على أن مصر بصدد تنظيم العديد من البطولات العربية والقارية والدولية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "عبد العزيز" أن حريصة على إتاحة الدعمين المادي والمعنوي لكافة الاتحادات الرياضية؛ لاستضافة الأحداث الرياضية ومشاركة العديد من الدول العربية الشقيقة والإفريقية والأجنبية في تلك البطولات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية