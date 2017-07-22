السيسي: الدفعات الجديدة تتخرج في ظروف إقليمية صعبة

كتبت- نسمة فرج:

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لخريجي مجمع للكليات العسكرية، كما قدم التحية لشهداء مصر والوطن، جاء ذلك خلال كلمته التي القاها، اليوم السبت، أثناء حفل تخرج مجمع للكليات العسكرية بمدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأكد الرئيس أن الدفعات الجديدة تتخرج فى ظروف اقليمية صعبة كما أن مصر وشعبها لن يسمحا بالتدخل في الشئون الداخلية

وأضاف السيسي أن الشهداء والمصابين قدموا لمصر أرواحهم لكي تبقى مصر واقفة ضد الإرهاب وقوى التطرف التي لن تنال من معنويات الشعب ولا من الأشقاء العرب.

وقد رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي علم مصر على قاعدة محمد نجيب العسكرية، في بداية حفل تخرج مجمع للكليات العسكرية بمدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة وممثلي الدول العربية.

ويعد هذا الاحتفال الأول من نوعه حيث أنه أول احتفال مجمع للكليات العسكرية، ويشهد افتتاح أول قاعدة عسكرية مصرية باسم الرئيس الراحل محمد نجيب.​