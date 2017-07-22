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مندوب فلسطين السابق بالجامعة العربية يتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة جدية

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مصراوي Masrawy

مندوب فلسطين السابق بالجامعة العربية يتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة جدية

12:56 م السبت 22 يوليو 2017

مندوب فلسطين السابق بالجامعة العربية يتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة جدية

السفير بركات الفرا

كتب – محمد مكاوي:

توقع مندوب فلسطين السابق لدى جامعة الدول العربية، السفير بركات الفرا، اندلاع انتفاضة ثالثة جدية حال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وقال الفرا، في اتصال هاتفي مع مصراوي، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته اليومية على المسجد الأقصى وسط صمت عربي وإسلامي.

وطالب الدبلوماسي الفلسطيني السابق، المجموعة العربية والإسلامية في مجلس الأمن بالتحرك نحو إصدار بيانا يدين الانتهاكات الإسرائيلية ويطالبها بإزالة الإجراءات التي فرضتها على المسجد الأقصى.

وقتل ثلاثة فلسطينيين الجمعة وأصيب 450 آخرون خلال مواجهات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين بعد صلاة الجمعة.

جاءت الاشتباكات مع ارتفاع حدة التوتر إثر الإجراءات الأمنية التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى منها وضع آلات لكشف المعادن عند مداخله ما أثار غضب المصلين والقيادة الفلسطينية.

وفي نهاية اليوم، قتل ثلاثة إسرائيليين طعنا في مستوطنة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

كما أصيب إسرائيلي آخر في الهجوم الذي وقع بمستوطنة حلاميش، وقال جيش الاحتلال إن قوات الأمن أطلقت الرصاص على المهاجم وألقت القبض عليه.

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مصراوي Masrawy

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