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السيسي: قلت للعالم أن المصريين قرروا تغيير واقعهم وحياتهم

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السيسي: قلت للعالم أن المصريين قرروا تغيير واقعهم وحياتهم السيسي: قلت للعالم أن المصريين قرروا تغيير واقعهم وحياتهم

التحرير

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أكد الرئيس عبد الفتاح ، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحقيق النمو الاقتصادي المناسب والسريع، رغم ما يتطلبه ذلك من إجراءات قاسية يتحملها الشعب المصري، موجهًا حديثه إلى الشعب المصري قائلًا: "هو أنا مش عارف الأسعار عاملة إزاي؟.. هو أنا مش عارف الغلاء؟".

وأضاف الرئيس خلال كلمته بافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية: "في كل مرة أتحدث إليكم أتوجه لكم بالشكر على صبركم وتحملكم، لمّا بسافر بلاد كتير بيتكلموا معايا وبيندهشوا من الشعب المصري وردود أفعاله على إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحمله، وبرد بأن الشعب المصري قرر تغيير حياته وواقعه والانطلاق ببلاده للأمام".

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وتابع: "أنا مسنود بيكم ولمّا حد بيتكلم عنكم كده، بيبقى كرامتي مرفوعة بيكوا، فلازم نستحمل شوية ونغير واقعنا، ونبني بلادنا ونعرف إن ربنا سبحانه وتعالي هيجازينا خير على صبرنا".

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التحرير

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