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السيسي: لن نتخذ الإرهاب مبررا للتضييق على حياة المواطنين

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السيسي: لن نتخذ الإرهاب مبررا للتضييق على حياة المواطنين السيسي: لن نتخذ الإرهاب مبررا للتضييق على حياة المواطنين

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح : "إن مواجهة الإرهاب تبدأ من القضاء على تمويله فكريًا وماديًا، ولا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب ويتحدث في النهاية بحقوق الأخوة والجيرة.. وأما تفعله الدول الراعية للإرهاب لن يمر دون حساب، دولة محبة للسلام وداعمه له، وستظل عصيه على الخضوع للإرهاب".

وأضاف السيسي في كلمته اليوم السبت، خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام بمطروح: "لم نتخذ الإرهاب مبررًا للتضييق على حياة الناس رغم ما يتطلبه من إجراءات استثنائية، ولكننا نبذل جهد وإنجاز كل يوم للرد على محاولات البعض النيل من مصر لتحقيق أمالنا نحو المستقبل"، وتابع متسائلًا: "ما هو شكل المستقبل الذي نرجوه لمصر، إذا كنا متفقين أن نرى بلادنا قوية ومتقدمه وينعم الجميع فيها بمستوى معيشة لائق وخدمات متميزة؟".

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واستكمل: "هناك إلتزام على كل منا أن سبيل تحقيق ذلك هو الإصلاح الإقتصادي والصبر على أعباءه، فالأزمات الاقتصادية تراكمت حتى ارتفعت تكلفة إصلاحها، وبات على جهدنا أن نتصدى لهذه الأزمة ونبنى أساس لمصر".

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التحرير

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