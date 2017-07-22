أمين سر «دينية البرلمان»: «أكشاك الفتوى» جاءت متأخرة

التحرير

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رحب النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمكاتب الإفتاء التي أقامها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، بعدد من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، والمعروفة إعلاميا بـ«أكشاك الفتوى».

وأضاف حمروش لـ«التحرير»، أن الفكرة جاءت متأخرة، و«أتمنى أن تكون أشمل بحيث يتم تعميمها في محطات القطارات الرئيسية والأتوبيسات ومواقف السيارات وحتى المطارات لنشر سماحة الإسلام والفكر الوسطي، والبعد عن التشدد والتطرف ونبذ التعصب والدعوة لقبول الآخر، بحيث يتم التركيز على هذه النقاط بالإضافة إلى الأمور الشرعية».

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واعتبر أمين سر اللجنة الدينية، أن انتقادات البعض لإقامة تلك المكاتب، غير موضوعية لأن مصر تواجه تحديات، مضيفا «ولو لم نكن نواجه تلك التحديات لكانت الانتقادات في محلها، ونشكر مجمع البحوث الإسلامية على ما فعل حتى لو كانت درجة الاستفادة قليلة».