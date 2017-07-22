السيسي لـ«راعي الإرهاب»: «خليك في حالك أحسن»

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حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدول الراعية للإرهاب وقوى الشر، موجهًا حديثه لرئيس إحداها، قائلًا: "لن يستطيع أحدٌ النيل من مصر أو أشقائنا، فلا تتدخلوا في شئون بلادنا، وهذا أمر شرعي ومحمود ويحق لنا أن ندافع عن خصوصيتنا".

وتابع الرئيس: "مصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم واحد بأكل سنة من بعض الدول، لما بنعمل مشروع إسكان بنعمل مليون شقة في سنتين و3، يبقي إزاي عايز تتدخل إنت في مصر، هتقدر إنت على مصروف مصر، تقدر تصرف 100 مليار سنويًا في مصر.. ماتقدرش.. يبقى خليك في حالك أحسن".

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واستكمل: "مصر دولة، ولن يسمح شعبها بالتدخل في شئونها، الشعب المصري هو سند الدول العربية في مواجهة الإرهاب".