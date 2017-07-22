السيسي: قاعدة «نجيب» العسكرية استكمال لجهود السابقين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لممثلي الدول العربية، وكبار الضيوف الحاضرين، خلال حفل افتتاح قاعدة اللواء محمد نجيب العسكرية، قائلًا: "مرحبا بكم بين شباب مصر، وجودكم اليوم بيننا تأكيد على وحدة صف الشعوب العربية، وتعاون بناء لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية".

وأضاف السيسي، خلال كلمته اليوم السبت: "نحتفل اليوم معًا بتخريج دفعات جديدة من أبنائنا، تصون كرامة الوطن وترفع رايته عالية، نحتفل بافتتاح صرح عسكري يجسد ما توصلت إليه القوات المسلحة، وتكريمًا لإسهام محمد نجيب الذي تصدى بشجاعة للحفاظ على أمن مصر".

شاهد أيضا

وتابع: "هذه القاعدة تعتبر جهدًا نبذله على جهد من سبقونا، فنحن نضيف إلى ما سبقنا، ولم نبدأ من الصفر.. يجب أن نعطي كل ذي حق حقه".