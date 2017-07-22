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وزير الدفاع: لا تهاون مع من يحاول المساس بأمن مصر والأمة العربية

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وزير الدفاع: لا تهاون مع من يحاول المساس بأمن مصر والأمة العربية وزير الدفاع: لا تهاون مع من يحاول المساس بأمن مصر والأمة العربية

التحرير

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قال الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، إن رجال القوات المسلحة يوجّهون تحية إعزاز لقائد ثورة 23 يوليو جمال عبدالناصر، مؤكدًا أن اليوم يعد استكمالًا لمسيرة أبطال القوات المسلحة على مر العصور.

أضاف صبحي، خلال كلمته بافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام: "القوات المسلحة هي الدرع الواقي للأمة العربية وستظل التجسيد الحقيقي لأسمى معاني إنكار الذات ويخطئ من لا يعرف قيمتها".

تابع صدقي - موجهًا حديثه للشعب المصري: "لا تهاون مع أي فئة تحاول المساس بأمن أو الأمة العربية، وسنظل لأبد الدهر نحارب كل من يحاول النيل من مصر، وسنحارب قوة الظلام والهمجية، ورجال القوات المسلحة هم أبنائكم المخلصون، هم أبناء شعب مصر، ونتعاون مع الشرطة لمواجه الإرهاب والتطرف، ومحاربة قوى الشر التي تحاول تشويه ديننا الحنيف بأفكارهم المتطرفه".

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