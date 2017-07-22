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إعلان نتيجة تنسيق 109 آلاف طالب بالمرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. غدًا

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إعلان نتيجة تنسيق 109 آلاف طالب بالمرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. غدًا إعلان نتيجة تنسيق 109 آلاف طالب بالمرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. غدًا

التحرير

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه سيتم عقد مؤتمر غدًا الأحد، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعى 2017/ 2018، بمقر الوزارة بشارع قصر العينى.

واستقبلت المرحلة الأولى من التنسيق، التي بدأت أعمالها الإثنين الماضي ولمدة 5 أيام، نحو 109 آلاف طالب وطالبة، بحد أدنى للشعبة العلمية 390 درجة فأكثر، أي بنسبة 95.12%، والشعبة الهندسية 374 درجة فأكثر أي بنسبة 91.22%، بينما جاءت الشعبة الأدبية 326 درجة فأكثر أي بنسبة 79.51%، وبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن 103 آلاف طالب على الموقع الإلكترونى لمكتب التنسيق.

كما قررت الوزارة أن يكون القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق الإنترنت "التنسيق الإلكتروني"، وهى خدمة مجانية من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg موقع تنسيق الجامعات، وتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق، كذلك تم تقدم الطلاب برغباتهم وفقًا لشرائح المجموع على مدى 5 أيام من الاثنين الماضى وحتى أمس الجمعة.

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وفي السياق ذاته، قال الدكتور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إن معامل كلية الآداب سجلت أعلى استقبال لطلاب التنسيق بنحو 1400 طالب، وتلتها معامل كلية الحاسبات، حيث استقبلت 1100 طالب خلال أيام عمل التنسيق الـ5، كما استقبلت معامل كليات الزراعة والبنات والمدينة الجامعية والهندسة ما يقارب 1000 طالب.

ومن جانبه أضاف محمد الديب، الأمين المساعد للجامعة لقطاع شؤون التعليم والطلاب، أن معامل الجامعة شهدت إقبالًا متوسطًا من الطلاب، وذلك يتماشى مع طبيعة المرحلة الأولى، حيث يكون الإقبال أكثر في المرحلة الثانية، ويزداد في المرحلة الثالثة من التنسيق.

وواصلت معامل التنسيق بجامعة القاهرة استقبال الطلاب، وأعلن مشرفو معامل الحاسب الآلى بمعهد الإحصاء وكلية الهندسة عن أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بمعامل الحاسب الآلى بلغ 1700 طالب وطالبة، مؤكدين عدم وجود أى أعطال أو مشكلات فى تسجيل رغبات الطلاب.

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