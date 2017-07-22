إطلاق اسم «الجمسي والشاذلي وفهمي» على الدفعات العسكرية

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في سابقة هي الأولى من نوعها، أطلق اسم المشير محمد عبد الغني الجمسي على خريجي دفعات الكليات البحرية والدفاع الجوي، والمشير محمد علي فهمي على دفعات خريجي الكلية الحربية والجوية المعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد الفني للتمريض، وسُميت دفعة الخريجين من كلية الفنية العسكرية باسم الفريق سعد الدين الشاذلي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حفل تخريج دفعات جديدة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وتضم الكلية الحربية والفنية العسكرية والكلية البحرية، إضافة إلى الكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوي، فضلًا عن المعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد الفني للتمريض، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام.

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وتم عرض فيلم تسجيلي عن ثورة الثالث والعشرين من يوليو، والسيرة الذاتية للواء محمد نجيب الذي تحمل القاعدة العسكرية بمدينة الحمام اسمه.

بدأ الاحتفال بعرض قوات الصاعقة بمشاركة 1500 من طلاب الكلية الحربية الحاصلين على فرقة معلم الصاعقة بالمشاركة مع عناصر من كلية الشرطة، واستعرض الطلاب تدريبات الأجهزة الرياضية المختلفة فوق عربة متحركة، والتسلق وتنفيذ تمرين العقلة والنزول السريع من العربات، فضلًا عن اجتياز الموانع المشتعلة بتنفيذ سقطات متنوعة.