تباين أسعار الحديد بالأسواق.. واستقرار الأسمنت

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تباينت أسعار الحديد بالأسواق خلال تعاملات اليوم -السبت-، حيث سجل سعر حديد الجارحى نحو 9975 جنيه للطن، وسجل سعر حديد المصريين نحو9988 جنيهًا، كما سجل سعر شركة السويس للصلب نحو9975 جنيهًا.

وسجل حديد شركة المراكبى نحو 9950 جنيها تسليم أرض المصنع، فيما سجل سعر حديد عز نحو9987 جنيه للطن ، وسجل حديد العتال نحو9100 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاى نحو9605 جنيه.

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فيما استقرت أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر نحو795 جنيهًا، وأسمنت التعمير 800 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار أسمنت مصر – بنى سويف نحو 725 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس نحو 835 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت جنوب الوادى نحو 720 جنيه.

كما سجل سعر القومية للأسمنت الفاخر نحو 725 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند طرة سجل نحو750 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان سجل أيضا نحو790 جنيهًا للطن.