السيسي: قاعدة محمد نجيب تكريم لقائد أسهم بانتمائه الوطني

كتب- مروة شوقي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قاعدة محمد نجيب العسكرية الجديدة، صرح عريق يحمل اسم أول لرئيس للجمهورية، تكريم لإسهامه الوطني، وبرهان على وفاء مصر لأحد ابنائها ممن تصدوا للعمل الوطني بشجاعة وبطولة.

وأضاف السيسي في كلمته اليوم السبت: "تلك القاعدة التي نفتتحها اليوم جهد طورناه وأضفنا عليه لمن سبقونا، وبنقول الكلام ده علشان نعطي كل ذي حق حقه".

ورحب السيسي، بالحاضرين قائلاً: "تواجدكم دليل على وحدة الصف العربي ودليل على ما يجمع بلادنا من تعاون مشترك لمواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية".

ورفع الرئيس السيسي علم مصر على قاعدة محمد نجيب العسكرية، في بداية حفل تخرج مجمع للكليات العسكرية بمدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة وممثلي الدول العربية.

ويعد هذا الاحتفال الأول من نوعه حيث أنه أول احتفال مجمع للكليات العسكرية، ويشهد افتتاح أول قاعدة عسكرية مصرية باسم الرئيس الراحل محمد نجيب.​