اكتشفت أن زوجها اللبناني فقير.. فقتلته خنقا بـ "إيشارب"

القليوبية – أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض مقتل "منجد"، لبناني الجنسية، عثر عليه مقتولاً داخل شقته بالقناطر الخيرية.

وأفادت التحقيقات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وشقيقها و3 أشخاص آخرين، بعد أن اكتشفت بعد الزواج منه عرفيًا، أنه فقير فقررت التخلص منه، وسرقة محتويات شقته، واستعانت بباقي المتهمين، لسرقة المنقولات، وقتل الزوج خنقا بالحبال.

وضبطت الشرطة الزوجة، و2 من الجناة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهاربين، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان المقدم طارق عادل، رئيس مباحث مركز القناطر، تلقى بلاغًا من "تيسير عبدالمنصف عبدالعزيز رواش" 50 سنة، فني هندسي، باكتشافه مقتل "توفيق شفيق الشيب المزبودي"، لبناني الجنسية، 52 سنة، منجد إفرنجي، داخل شقة مستأجرة بالطابق الأخير بالعقار ملكه.

وأخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقل اللواء علاء مدير المباحث، وعثر على الجثة ملقاة على السرير بغرفة النوم، وكان الضحية يرتدي ملابسه الداخلية، ومكبل القدمين واليدين بحبل غسيل، وحول رقبته إيشارب حريمي، وعلى عنقه آثار خنق وكدمة في العين اليسرى.

وتشكل فريق بحث، قاده العميد محمد عبدالهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، لفحص علاقات المجني عليه، وبسؤال الجيران والمترددين عليه، وتبين أن ربة منزل كانت بصحبته في الفتره الأخيرة، قال المجني عليه للجيران إنها زوجته.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "شيماء. ع. ع"، 27 سنة، زوجة المجني عليه، السابق اتهامها في 18 قضية نصب واستيلاء وسرقة ومشاجرة و بلطجة، وهاربة من 12 حكمًا، و"محمد. ط. ر"، 28 سنة، كهربائي، وشقيقها من الأم "أشرف. ك. ع" 26 سنة، عاطل "هارب"، و"أحمد. ص. ع"، 28 عامًا، عاطل، و"أحمد. م. م"، 24 عامًا، عاطل "هارب".

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، وتحديد الجناة، ضبط المتهمون عدا الثالث والخامس، وبمواجهتهم اعترفوا جميعًا بارتكاب الواقعة، بغرض سرقة منقولات شقة المجني عليه.