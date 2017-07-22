هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

كتبت- هاجر حاتم:

للملابس الجديدة رائحة مميزة، وألوان زاهية، وثابتة، يجعل الكثيرون يرغبون بأن يرتدوها على الفور، قبل أن يتم غسلها، فهل هذا الأمر صحي؟

للإجابة على هذا السؤال، يجب أن تدرك أنك لست أول شخص يقوم بارتداء هذه الملابس، فلا تعلم كم الأشخاص الذين قاموا بقياس قطعتك، لهذا فنقل الجراثيم والبكتيريا نتيجة التعرق سهل للغاية في هذه الحالة، لهذا كان غسل الملابس قبل ارتدائها، أمر هام للغاية.

بالإضافة إلى ذلك أنت لا تعلم كيف تم تخزين هذه الملابس، وكيف تم نقلها من مكان إلى آخر حتى وصلت إليك، لهذا فهناك خطورة على جسمك إذا ارتديت هذه الملابس دون غسلها، وفقًا لما ذكره موقع thespruce.

كما أن الصبغة الإضافية العالقة في الملابس الجديدة يفضل أن يتم إزالتها، بسبب تأثيرها السلبي على صحة البشرة، خاصًة أنها تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية.