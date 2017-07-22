أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

12:48 م السبت 22 يوليو 2017

هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

كتبت- هاجر حاتم:

للملابس الجديدة رائحة مميزة، وألوان زاهية، وثابتة، يجعل الكثيرون يرغبون بأن يرتدوها على الفور، قبل أن يتم غسلها، فهل هذا الأمر صحي؟

للإجابة على هذا السؤال، يجب أن تدرك أنك لست أول شخص يقوم بارتداء هذه الملابس، فلا تعلم كم الأشخاص الذين قاموا بقياس قطعتك، لهذا فنقل الجراثيم والبكتيريا نتيجة التعرق سهل للغاية في هذه الحالة، لهذا كان غسل الملابس قبل ارتدائها، أمر هام للغاية.

بالإضافة إلى ذلك أنت لا تعلم كيف تم تخزين هذه الملابس، وكيف تم نقلها من مكان إلى آخر حتى وصلت إليك، لهذا فهناك خطورة على جسمك إذا ارتديت هذه الملابس دون غسلها، وفقًا لما ذكره موقع thespruce.

كما أن الصبغة الإضافية العالقة في الملابس الجديدة يفضل أن يتم إزالتها، بسبب تأثيرها السلبي على صحة البشرة، خاصًة أنها تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 5 أخطاء شائعة نرتكبها عند غسل الملابس تؤدي إلى تلفها

    هو وهي

  • كيف تزيل العلكة من الملابس والشعر

    هو وهي

إعلان

7fbd7ce440.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات