الفوضى والمشاكل تحيط بجدول مباريات الدوري الإسباني للموسم الجديد

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ينطلق الموسم الجديد للدوري الإسباني 2017 - 2018 يوم 20 أغسطس المقبل، وذلك بعد أن أعلن أمس عن جدول مباريات الموسم الجديد، الذي سيسعى ريال مدريد من خلاله للحفاظ على لقبه، بينما سيحاول برشلونة نفض غبار الموسم المنقضي والعودة للتتويج ببطولته المفضلة في العقد الأخير.

وشهد جدول مباريات الموسم، الذي أعلن أمس العديد من المشاكل، التي استعرضتها صحيفة "ماركا" الإسبانية في السطور التالية كالآتي:

1- مباريات أتلتيكو مدريد

سيخوض أتلتيكو مدريد 3 مباريات متتالية على ملعبه في بداية الدور الثاني من الموسم الجديد، حيث تسببت عملية الإنشاءات في ملعب الفريق الجديد واندا متروبوليتانو، على إجبار أتلتيكو مدريد في خوض مباريات الدوري خارج ملعبه حتى يوم 17 سبتمبر المقبل عندما يواجه مالاجا، وبالتالي سيلعب أتلتيكو مدريد على ملعبه أمام جيرونا يوم 21 يناير، ومن ثم لاس بالماس يوم 28 من نفس الشهر قبل أن يستضيف فالنسيا يوم 4 فبراير.

2- كأس ملك إسبانيا

تعاني الكرة الإسبانية في كل عام من صعوبة تحديد موعد نهائي كأس ملك إسبانيا، وفي هذا الموسم وبسبب تلاحم المباريات ستكون رابطة الليجا مجبرة على تأحيل الجولة رقم 34 حتى يوم 9 مايو من أجل إتاحة الفرصة لإقامة المباراة النهائية.

3- ديربي مدريد

سيتواجه ريال مدريد ونظيره أتلتيكو في لقاء الديربي في الجولة رقم 31 على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وهي المباراة التي سيكون موعدها بين لقاءي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبالتالي هناك احتمالية أن يواجه الغريمان بعضهما البعض 3 مرات في غضون أسبوع واحد، إذا تواجها في تلك المرحلة من البطولة الأوروبية.

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4- الكلاسيكو

سيتواجه ريال مدريد وبرشلونة في آخر لقاء في الدور الأول قبل أعياد الميلاد، وتحديدًا عقب عودة الفريق الملكي من المشاركة في كأس العالم للأندية، الذي سيقام في الإمارات، وبالتالي سيكون الريال على موعد مع مباراة غاية في الصعوبة عقب مشاركته في ذلك المحفل العالمي، الأمر الذي من الوارد بقوة أن يؤثر على مستوى الفريق.

5- المباريات المؤجلة

لا يوجد في جدول الموسم الجديد أي توقيت لإقامة أي مباراة مؤجلة، كما حدث الموسم الماضي عندما تأجلت مواجهة ريال مدريد وسيلتا فليجو، وبالتالي إذا وصلت الأندية الإسبانية إلى مراحل متقدمة من دوري أبطال أوروبا إلى جانب وصول نفس الأندية إلى مراحل متقدمة في كأس ملك إسبانيا، فلن يكون هناك أي وقت لتأجيل أي مباراة.

6- فيتولو وملعب رامون سانشيز بيزخوان

تعاقد أتلتيكو مدريد مع اللاعب فيتولو، ولكن بسبب العقوبة المفروضة على الروخيبلانكوس بعدم شراء لاعبين، لن يتمكن فيتولو من اللعب مع الفريق المدريدي قبل شهر يناير المقبل، وبالتالي قرر أتلتيكو إعارته إلى لاس بالماس لمدة 6 شهور في بداية الموسم الجديد.

وبالتالي سيواجه فيتولو فريق إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان مع لاس بالماس يوم 20 سبتمبر المقبل، قبل أن يزور نفس الملعب مجددًا يوم 25 فبراير ولكن رفقة أتلتيكو مدريد.

7- الممر الشرفي

يأمل ريال مدريد في أن يتوّج بلقب كأس العالم للأندية يوم 16 ديسمبر المقبل قبل 4 أيام من مباراة الكلاسيكو في البيرنابيو، وذلك كي يحصل على ممر شرفي خلال تلك المواجهة من لاعبي برشلونة.