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مصرع طالب جامعي صدمته سيارة في القليوبية

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب جامعي صدمته سيارة في القليوبية

12:32 م السبت 22 يوليو 2017

مصرع طالب جامعي صدمته سيارة في القليوبية

اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية

القليوبية – أسامة علاء الدين:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، على جثة طالب بكلية الهندسة، بطريق بقرية كفر تصفا في كفر شكر، إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة، ونزيف داخلى بالمخ، وتبين أن سيارة مجهولة صدمته، وفرت هاربة.

تلقى المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، بلاغًا بوفاة "أحمد خالد السيد إمام" 22 سنة، طالب
بكلية الهندسه، بعدما صدمته سيارة مجهولة، فر قائدها هاربًا بها عقب الحادث.

وبسؤال والد المتوفى "العميد خالد السيد إمام"، 53 عامًا، بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، أيد ذلك ولم يشتبه في الوفاة جنائيًا.

أُخطر اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، وتوصلت تحريات العميد حسام الحسيني، مفتش المباحث إلى أن مرتكب الواقعة "فتحي.ع.ف" 29 عامًا، سائق السيارة رقم "ر.ق.ص 9738"، وجرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم خلال تحقيقات المباحث، أنه في أثناء سيره بالطريق وإجراء مكالمة بهاتفه المحمول، فوجئ بانحراف السيارة على يمين الطريق، واصطدامه بالمجنى عليه وفر هاربًا، وتولت النيابة التحقيق.

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