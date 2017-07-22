وزير الإسكان يعتمد تعديل تخطيط المرحلة الثامنة من مشروع امتداد الرحاب

القاهرة - (مصراوي ):

أصدر مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار رقم 728 لسنة 2016 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثامنة من مشروع امتداد الرحاب على مساحة 209.44 فدان، ضمن مساحة 895 فداناً المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالامتداد العمراني لمدينة القاهرة الجديدة والسابق اعتماده بالقرار الوزاري 608 بتاريخ 27 ديسمبر 2010 .

وجاء بنص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، "يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثامنة من مشروع امتداد الرحاب بمساحة 209.44 فدان ضمن مساحة 895 فداناً المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني لإقامة مشروع إسكان حر بالامتداد العمراني بمدينة القاهرة الجديدة وطبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والاشتراطات البنائية المرافقة لهذا القرار والعقد الابتدائي والملحق المرفق به بين الشركة والهيئة والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار".

وشمل القرار إلزام الشركة بتنفيذ المشروع طبقاً للبرنامج الزمني المتمد من الهيئة وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في هذا الشان.

كما تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في اطار المخطط العام والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمتدها من الهئية قبل البدء في التنفيذ .

وتلتزم الشركة أيضاً بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً للأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.

وتضمن القرار الزام الشركة بالتعهدين الموقعين منهما وهما؛ لم يتم البيع أو التصرف في اي وحدة من وحدات منطقة التعديل وفي حاله ثبوت خلاف ذلك يلغي القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وأن التعديلات لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكي المشروع وأنه في حال ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.​