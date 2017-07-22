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وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة والشرطة يخوضون معارك ضد قوى الشر

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة والشرطة يخوضون معارك ضد قوى الشر

12:30 م السبت 22 يوليو 2017

وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة والشرطة يخوضون معارك ضد قوى الشر

الفريق أول صدقي صبحي

كتبت- نسمة فرج:

قال الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن أبطال القوات المسلحة بالتعاون مع رجال الشرطة يخوضون معارك ضارية ضد قوى الشر.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها أثناء حفل تخرج مجمع للكليات العسكرية بمدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأضاف وزير الدفاع أن الجيش والشرطة والشعب في خندق واحد ويجمعنا هدف رفعة وريادتها.

وقد رفع الرئيس عبد الفتاح علم مصر على قاعدة محمد نجيب العسكرية، في بداية حفل تخرج مجمع للكليات العسكرية بمدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة وممثلي الدول العربية.

ويعد هذا الاحتفال الأول من نوعه حيث أنه أول احتفال مجمع للكليات العسكرية، ويشهد افتتاح أول قاعدة عسكرية مصرية باسم الرئيس الراحل محمد نجيب.​

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