بالتفاصيل.. "الآثار" تعلن عن وظائف تخصصية

كتبت- نسمة فرج:

قال محمد رمضان، المشرف العام علي مكتب وزير الآثار، إن الوزارة تعلن عن مجموعة من الوظائف التخصصية، وذلك بموازنة المجلس الأعلى للآثار وطبقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأوضح محمد رمضان، حسب البيان الصحفي الصادر، اليوم السبت، أن إعلان الوظائف يأتي لأول مرة منذ سنوات بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الطلب المقدم من الوزارة بشأن الإعلان عن هذه الوظائف و الدرجات.

من جانبه أكد أحمد حسن، نائب المشرف العام علي مكتب وزير الآثار، أن الوزارة وضعت بعض الشروط للمتقدمين على أن يكونوا على درجات وظيفية معينة.

ويأتي من بين الدرجات الوظيفية الشاغرة مديري العموم لكل من الصيانة والحركة، و الشئون المالية بقطاع الأمانة العامة، و المتحف المصري بالتحرير، و المتحف القبطي، ومتحف الفن الاسلامي، و التخطيط والمتابعة، و التفتيش المالي والاداري، و الأمن، و شئون العاملين، والتفتيش ومتابعة ايراد الصندوق، والشئون الهندسية لمشروعات المتاحف، وصيانة وترميم آثار ومتاحف القاهرة الكبرى، والشئون المالية والادارية، تفاتيش وحفائر الاثار المصرية اليونانية والرومانية لمصر الوسطى، وتفاتيش وحفائر الاثار المصرية لمصر العليا، تفاتيش وحفائر الآثار المصرية للوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي، وشئون القطاعات والدراسات والأبحاث، شئون المناطق للآثار الاسلامية والقبطية، و المتاحف الإقليمية ومتاحف المواقع، و المعارض الخارجية، وأخيرا المكاتبات.

وأكد حسن أنه يشترط على المتقدمين أن يكونوا على المستوى الوظيفي بدرجة مدير عام.

وأشار حسن إلى أن الوزارة ستعلن أيضا عن درجات وظيفية أخري بشرط أن يكون متقدميها على المستوى الوظيفي الممتازة وهى درجة رئيس لقطاع التمويل، وآخر لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

أما فيما يخص من هم على الدرجة الوظيفية العليا فأشار حسن إلى أن الوظائف المتاحة لهذه الدرجة هي رؤوساء الادارة المركزية لكل من شئون المتاحف الأثرية والتاريخية، وشئون القطاعات ومجلس الادارة، والمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى رؤوساء المناطق الأثرية منها منطقة آثار مصرية ويونانية ورمانية القاهرة والجيزة، ومنطقة آثار مصرية ويونانية ورمانية لمصر الوسطى، ومنطقة آثار مصرية ويونانية ورمانية للوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي، و منطقة آثار اسلامية وقبطية للقاهرة والجيزة.​