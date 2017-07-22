"التنظيم والإدارة" يعلن عن حاجته لمنتدبين في وظائف بخبرة 3 و5 سنوات

كتبت- ندى الخولي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار محمد جميل، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف عن طريق الندب من وحدات الجهاز الإداري للدولة للقاطنين في محافظتي القاهرة والجيزة، في ضوء قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح جميل، أن من بين الوظائف المطلوبة "وظائف المجموعة الوظيفية التخصصية" والتي تشمل: مهندس حاسبات وباحث برمجيات وتطوير نظم معلومات وباحث بوابة الكترونية وباحث تحليل إحصائي ومصمم جرافيك.

واشترط جميل في الراغبين للانتداب على تلك الوظائف خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وفيما يتعلق بوظائف المجموعة الوظيفية الفنية، قال جميل، إن الجهاز بحاجة إلى فني صيانة حاسبات وطابعات وفني طباعة أوفست وفني ميكروفيلم على أن تكون لدي المتقدمين خبرة لا تقل عن خمس سنوات .

كما أعلن رئيس الجهاز عن الحاجة إلى 40 مدخل بيانات ضمن وظائف المجموعة الوظيفية المكتبية.

وأشار جميل، إلى أنه تم نشر تفاصيل الإعلان الخاص بهذه الوظائف على الموقع الإلكتروني للجهاز www.caoa.gov.eg على أن يقوم الراغبون في الانتداب للجهاز باستيفاء بيانات نموذج معد لذلك على رابط الإعلان على الموقع www.caoa.gov.eg/WebForms/Jobs.aspx وذلك في موعد غايته 15 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان.

وأضاف جميل، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستوفين للشروط ومواعيد المقابلات الشخصية على موقع الجهاز الإلكتروني أيضا.​