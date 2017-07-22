"المجتمعات العمرانية": مد فترة قبول طلبات المتعاملين على قطع الأراضي بالحزام الأخضر لشركة 6 أكتوبر الزراعية

كتبت- ندى الخولي:

قال طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تقرر مد فترة قبول طلبات المتعاملين على قطع الأراضي بالأحواض (7، 8، 9، 10)، الواقعة ضمن أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانًا، وذلك حتي يوم الخميس 10/8/2017، نظراً لتقدم العديد من المواطنين بطلبات لمد الفترة.

وأوضح السباعي، أن المتعاملين على هذه الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع على المخطط المقترح لهذه الأحواض، واستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل.

وقال السباعي، إنه سبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانًا، وتقدم المتعاملون على هذه الأراضي بمستنداتهم لجهاز المدينة.

وأشار السباعي، إلى أن آلية التعامل على النحو التالي: تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلى نشاط سكني فقط شاملة المرافق الرئيسية على حدود إجمالي المساحة (12494 فدانًا) بواقع 435/م2 بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 381ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية عن 15% من كامل مساحة 12494 فدانًا، وتم تحديد السعر علي أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة (12494 فدانًا)، وأن توصيل المرافق الداخيلة لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.

وأضاف السباعي، أنه بالنسبة لأسلوب السداد فهو كالتالي: سداد نقدي وفوري، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدم، ويسدد الباقي على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدم، و3 سنوات سماح، والباقي على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعْفَائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل كافة المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقا للضوابط الموضوعة بالهيئة.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة تضمنت الالتزام بالاشتراطات التالية: يتم مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقًا لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة في البناء (طبقًا للقانون وقت التنفيذ)، وكذلك المساحات التي لم تُثبت الجدية في الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك على مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانوني للتعامل.

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه كمرحلة أولى، تم البدء في التعامل على قطع الأراضي في الأحواض أرقام (7 – 8 – 9 – 10)، وسيتم الإعلان عن موعد التعامل مع باقي الأحواض تباعًا.

وأكد السباعي، أن هذا التعامل على الأراضي لا يعتبر تقنينًا للمخالفات، وأي أعمال أُقيمت بعد المعاينات سيتم إزالتها على نفقة المخالف.​