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التعليم العالي: غداً إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ 108 ألف طالب

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي: غداً إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ 108 ألف طالب

12:01 م السبت 22 يوليو 2017

التعليم العالي: غداً إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لـ 108 ألف طالب

وزارة التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، اليوم السبت، عن عقد مؤتمر صحفي صباح الأحد، للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2017/2018.

وقال سيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي، والمشرف العام على التنسيق، إن إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى الذين سجلوا رغباتهم، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق على مدار خمس أيام 108 طالب وطالبة.

وكان من المقرر أن يسجل نحو 109 ألف و6 طالب، بالمرحلة الأولى، بحد أدنى 95.12% فأكثر للشعبة العلمية، 91.22% فأكثر للشعبة الهندسية، و79.51% فأكثر الشعبة الأدبية.

وقال عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، لمصراوي، إن موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات من المقرر أن يعلن بعد مرور 72 ساعة من انتهاء المرحلة الأولى.

وكان أمس الجمعة، هو أخر أيام المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، والتي بدأت صباح الإثنين الماضي.​

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مصراوي Masrawy

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