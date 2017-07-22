أرقام تاريخية لاتفوتك عن الفيصلي «زعيم» الأردن

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يستعد نادي الفيصلي الأردني، للظهور في البطولة العربية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو الجاري، حتى 6 أغسطس المقبل، بعد توقف دام لخمس سنوات، حيث يستهل مشواره بمواجهة مرتقبة تجمعه مع الأهلي اليوم السبت.

ويتسلح الفيصلي بالتاريخ والإنجازات العربية، والأمجاد الآسيوية، حيث سيظهر اليوم للمرة السابعة عشرة في البطولات العربية، بمختلف مسمياتها، حيث شارك الفريق الأردني في 16 بطولة عربية حملت أسماء: «تصفيات الأندية العربية لأبطال الدوري، بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، بطولة الأندية العربية لأبطال الكأس، كأس النخبة العربية، دوري أبطال العرب».

وتشير الأرقام إلى أن أكبر فوز بالبطولات العربية حققه الفيصلي الذي يشتهر بالزعيم في الأردن، كان في بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري التي استضافتها قطر عام 1993، حيث فاز على الشباب الإماراتي «7-3».

ويعد أول هدف للفيصلي في المشاركات العربية، كان قد سجله عماد زكريا في تصفيات الأندية العربية لأبطال الدوري التي أقيمت في مدينة حمص السورية عام 1985، وذلك في مرمى النجمة اللبناني، حيث خسر الفيصلي أمامه 1-3.

كما يعتبر الفيصلي أول ناد أردني يستضيف تصفيات الأندية العربية لأبطال الدوري في عمان عام 1987، حيث ضمت المجموعة فرق: الجيش السوري، الصفاء اللبناني، القدس الفلسطيني.

ويمتلك الفيصلي، تاريخ كبير بالأردن حيث أنه من أعرق الأندية الأردنية وأكثرها تحقيقا للإنجازات، حيث تأسس عام 1932، ونجح في الظفر بالعدد الأكبر من البطولات المحلية، مما جعله الأكثر مشاركة في البطولات العربية.

ويتصدر الفيصلي، لائحة الأبطال لبطولة الدوري المحلي التي ظفر فيها 33 مرة، فيما توج بلقب كأس الأردن 19 مرة، وبكأس السوبر 15 مرة، ونال بطولة درع الاتحاد 7 مرات.

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وفيما يلي يتعرض «التحرير» أبرز مشاركات الفيصلي العربية والآسيوية:

وصيف الأندية العربية لأبطال الكأس



شارك الفيصلي، عام 1996، ببطولة الأندية العربية لأبطال الكأس، التي استضافها نادي الوحدات في العاصمة الأردنية عمان،

واستهل الفريق مشواره بهذه البطولة، بالتعادل مع الاتحاد القطري سلبيا، ثم فاز على الموردة السوداني 5-1، وتعادل مع أولمبيك خريبكة 1-1، ليتأهل للدور قبل النهائي.

وفي لقاء الدور قبل النهائي فاز على الرياض السعودي 1-0، ويبلغ المباراة النهائية حيث واجه مجددًا أولمبيك خريبكة، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادلهما 1-1، وفي الوقت الإضافي نجح خريبكة من الخروج فائزا بنتيجة 3-1.



برونزية كأس النخبة العربية



شارك الفيصلي، ببطولة كأس النخبة العربية بالمغرب عام 1997، لأول مرة في تاريخه، باعتباره وصيفاً لبطولة الأندية العربية، ورغم أنه استهل مشاركته بخسارة قاسية أمام الأهلي برباعية نظيفة، إلا أنه سرعان ما استنهض همته، فحقق أول فوز أردني على الكرة المغربية، وكان ذلك على حساب الرجاء 2-1، وتعادل بعدها سلبيا مع أولمبيك خريبكة، ليتوج الفيصلي بالميدالية البرونزية.

وصيف كأس النخبة العربية



استضاف النادي الفيصلي، بطولة كأس النخبة السادسة في العاصمة الأردنية عمان، فاستهل مشواره بخسارة قاسية أمام الشباب السعودي بثلاثية نظيفة، وتعادل مع الاتحاد القطري 1-1، ثم فاز على الجيش السوري 2-1، ليحل وصيفًا للبطولة.



وصيف دوري الأبطال



توج الفيصلي، وصيفًا لدوري أبطال العرب عام 2007، حيث لعب في دور الـ 32، مع فريق نصر السيخة الموريتاني، فتعادل معه ذهابا 0-0، وفاز عليه إيابا 2-1، وفي دور الستة عشر، التقى الفيصلي مع إنبي، فخسر أمامه ذهابا 1-2، وفاز عليه إياباً 1-0، ليتأهل لدور الثمانية (دور المجموعات).

وفي دور المجموعات فاز الفيصلي، على الكويت الكويتي 1-0، وعلى النصر السعودي 1-0، ثم على وفاق سطيف الجزائري 1-0، وخسر إيابا أمام النصر السعودي 1-3، وأمام الكويت الكويتي 0-1، وتعادل مع وفاق سطيف 0-0، ليتأهل لدور الأربعة.

وفي دور الأربعة التقى مع الزمالك في عمان وانتهت بتعادلهما 0-0، وفي مباراة الإياب فاز الفيصلي 2-1، سجلهما خالد سعد والعراقي حيد عبد الأمير، ليتأهل للمباراة النهائية، ليتعادل ذهابًا أمام مضيفه وفاق سطيف 1-1، وخسر في عمان 0-1، ليتوج وصيفا، ووفاق سطيف بطلاً.



بطل كأس الاتحاد الآسيوي

توج فريق الفيصلي، مرتين متتاليتين بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، كانت المرة الأولى عام 2005، حيث فاز في المباراة النهائية ذهابا وإيابا، على النجمة اللبناني، وحافظ على لقبه عام 2006، حيث فاز في المباراة النهائية ذهاباً على المحرق البحريني 3-0 وخسر إياباً 2-4، ليتوج باللقب.