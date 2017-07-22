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الفيصلي يسعى للثأر من الأهلي في البطولة العربية

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الفيصلي يسعى للثأر من الأهلي في البطولة العربية الفيصلي يسعى للثأر من الأهلي في البطولة العربية

التحرير

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تفتتح منافسات البطولة العربية، اليوم السبت، التي تقام في خلال الفترة من 22 يوليو الجاري، حتى 6 أغسطس المقبل، بعد توقف دام لخمس سنوات، وستقام أولى مباريات البطولة قبل حفل الافتتاح، عندما يلتقي نصر حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتي على استاد السلام، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسيقام الحفل الافتتاحي للبطولة بعد نهاية المباراة، ثم يُقام بعد ذلك اللقاء الثاني في ذات المجموعة، والذي سيكون الأبرز، حيث يلتقي الأهلي مع الفيصلي الأردني.

وستكون المباراة في غاية الصعوبة، خاصة أن الأهلي توّج بلقب البطولة من قبل، ويسعى لحصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1996، بينما يملك الفيصلي خبرة كبيرة ببطولات الأندية العربية، كما سبق له احتلال المركز الثاني.

ويدخل الأهلي المباراة دون عدد من نجومه الأساسيين، حيث منح حسام البدري، المدير الفني للفريق، راحة لـ5 لاعبين في هذه البطولة، كما يغيب وليد سليمان وسعد سمير للإصابة، علاوة على غياب البدري أيضًا عن الفريق في هذه المباراة، حيث تقرر أن يقود الأهلي أمام الفيصلي، أحمد أيوب، المدرب العام، نظرًا لسفر البدري إلى كندا، لظروف عائلية.

ويتمتع الفيصلي بدفاع قوي، حيث اهتزت شباكه 11 مرة فقط في 22 مباراة بالدوري الأردني، خلال الموسم الماضي، وسيحاول الفريق الأردني بقيادة المدرب المونتنجري، نيبويشا يوفوفيتش المنافسة على لقب البطولة، التي سيحصل الفائز بها على جائزة مالية تبلغ 2.5 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف على 600 ألف دولار.

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في المقابل، تتسم المباراة بالنسبة للفيصلي بالطابع الثأري، حيث التقى الأهلي مرتين في بطولة النخبة العربية (كأس السوبر العربي)، في عامي 1995 و1997، وفاز المارد الأحمر خلالهما بنتيجة (1 - 0) و(4 - 0) على الترتيب.

كما يسعى الفريق الأردني بقيادة نيبويشا يوفوفيتش، لتحقيق فوزه الأول على الأهلي، حيث لم يكتب للفيصلي أن حقق الفوز على المارد الأحمر، وبالتالي فإنه يسعى إلى تحقيق أول فوز تاريخي على المارد الأحمر، يسجل في خانة انتصاراته اللافتة، علاوة على تسجيله الهدف الأول في الشباك الحمراء، حيث لم يتمكن من تسجيل أي هدف في مرمى المارد الأحمر، وهي تعتبر فرصة أمام لاعبي الفيصلي لدخول التاريخ بتسجيل هدف في مرمى فريق كبير بحجم الأهلي.

وفيما يلي مواعيد مباراتي اليوم:

- نصر حين داي × الوحدة في تمام الساعة الـ5.30 مساءً.

- الأهلي × الفيصلي في تمام الساعة الـ9.15 مساءً. 

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التحرير

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