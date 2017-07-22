ميلانو تحظر "عصا السيلفي" وزجاجات المياه.. والسبب



كتب - هشام عواض:

تسعى دول العالم لتحسين مجال السياحة وجذب السياح من حول العالم إليها لزيادة مواردها من قطاعات السياحة، إلا أن هناك بعض السياح الذين يسيئون إلى المكان مما يدفع سلطات بعض الدول والمدن لإتخاذ إجراءات ضد ذلك.

ولأجل هذا فقد قررت السلطات الحكومية في مدينة ميلانو الإيطالية، بإصدار قرار بحظر التصوير بعصا سيلفي وحمل زجاجات المياه خلال الصيف.

ودخل الحظر الذي فرضته السلطات حيز النفاذ يوم 14 يوليو الماضي، ويهدف إلى تقليل القمامة والسلوك السيء في المجتمع، بحسب صحيفة "إندبيندت" البريطانية.

ويحظر على السياح وسكان المدينة، حيازة عبوات المياه أو تركها على الأرض أو إلقاءها في الطرقات، وكذلك علب المشروبات وعدم استخدام عصا السيلفي، في المنطقة السياحية الواقعة بين ساحة زكسيف ماجيو وشارع جوريزيا فيا كودارا، كانتور سكوير و جابرييل أنونزيو أفينو، وأرجعت ذلك بسبب التصرفات غير اللائقة، بالإضافة لحظر الألعاب النارية.

وستكون القرارات هذه سارية المفعول حتى يوم 13 أغسطس المقبل، مع إمكانية تمديدها إذا لزم الأمر. وقالت كارميلا روزا، عضوة مجلس الأمن في مدينة ميلان، "أن القرار قابل للتجديد، وستستمر حينما يكون هناك حاجة إليها".

وأضافت "روزا"، "الغرض من هذا القرار هو جعل المدينة نظيفة، وجاء ذلك في أعقاب عدد من المدن الإيطالية إتخذت موقفًا أكثر حزمًا بشأن السلوك المعادي للمجتمع من السياح".

وكانت مدينة فلورنسا أعلنت في مايو الماضي أن كنائسها ستغلق في أوقات الغداء لمنع السياح من تناول الطعام والشرب حول أكثر المواقع شهرة في المدينة.

كما حظرت روما الأكل والشرب حول النافورات الشهيرة التي يصل عددهن إلى 40 نافورة، كما حضرت على قيام السياح بإعطاء الحيوانات الأليفة الطعام وإطعام الأسماك، وتبلغ عقوبة انتهاك هذ القرار دفع غرامة 240 يورو.