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لهذا السبب تُطلى أغلب الطائرات باللون الأبيض

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مصراوي Masrawy

لهذا السبب تُطلى أغلب الطائرات باللون الأبيض

11:43 ص السبت 22 يوليو 2017

لهذا السبب تُطلى أغلب الطائرات باللون الأبيض

لهذا السبب تُطلى أغلب الطائرات باللون الأبيض

تقوم الشركات المصنعة والمستخدمة للطائرات بطلائها على الأغلب باللون الأبيض، على الرغم من أن الطلاء بالألوان لا يعد صعبا من الناحية التقنية. فما هي الأسباب الحقيقية التي تدعو إلى اختيار اللون الأبيض للطائرات؟

تُطلى أغلب الطائرات باللون الأبيض، ويضاف إليها شعار الشركة المستخدمة للطائرة. ونادرا ما تُطلى الطائرات بألوان متعددة. ومن الناحية التقنية لا يبدو ذلك صعبا على الشركات المصنعة، إذ يمكن الطلاء الأوتوماتيكي وبجودة عالية وبمختلف الألوان، كما نرى ذلك في صناعة السيارات.

وذكر المتحدث باسم شركة "آيرباص" لصناعة الطائرات، فلوريان زايدل، في حوار مع موقع "ترافيل بوك" الألماني "أن الشركات المالكة للطائرة تطلب طلائها بالألوان التي تناسبها"، وليس الشركة المصنعة.

أما سبب اختيار شركات الطيران للون الأبيض لطلاء طائراتها فله عدة أسباب كما ذكر أندرياس شتروماير من مؤسسة بناء الطائرات في جامعة شتوتغارت لمجلة "فوكوس" الألمانية. وأضاف شتروماير أن سبب ذلك يعود لأشعة الشمس التي تنعكس بسبب اللون الأبيض. أما الألوان الأخرى فتمتص الضوء وهو ما يرفع درجة حرارة الطائرة. بالإضافة إلى ذلك تسبب الأجهزة الالكترونية والمسافرين حرارة إضافية داخل الطائرة، مما يتطلب رفع عمل مكيفات الهواء داخل الطائرة، وهو ما يرفع من كمية استهلاك الوقود. ونوه شتروماير إلى أن خاصية اللون الأبيض بعكسه للضوء جعلته اللون المفضل في طلاء المنازل، وخاصة في البلدان الحارة.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم شركة "آيرباص" فلوريان زايدل "أن الألوان الخافتة تسخن بسرعة أثناء تعرضها لأشعة الشمس وتحتاج لعملية تبريد أكبر من الألوان الداكنة". بالإضافة إلى ذلك ذكر زايدل إلى أن عملية طلاء الطائرة تتم باللون الأبيض، ويمكن طلائها بألوان أخرى مقابل مبلغ مالي إضافي. ولم يفصح زايدل عن حجم هذا المبلغ.

على صعيد أخر، ذكر خبير الطيران الألماني هاينريش غروسبونغاردت لموقع "ترافيل بوك" أنه " يتم في الحالات الاعتيادية طلاء الطائرة من جديد كل سبع إلى ثماني سنوات. وبعض شركات الطيران المستأجرة للطائرات تستخدمها لفترات قصيرة فقط، وتستعمل لذلك ملصقات تحمل شعار الشركة، بدلا من طلائها بألوان أخرى، حتى يسهل إزالتها واستخدام الطائرات من جديد من قبل شركات أخرى".

فيما ذكر موقع "كيورا" الالكتروني أن الألوان الغامقة تضيف وزنا إضافيا للطائرة. وطلاء الطائرة بألوان متعددة يجعل الطائرة 200 كيلوغرام أكثر وزنا من الطائرة ذات الطلاء الأبيض، وهو ما يعني زيادة في استهلاك الوقود وزيادة في النفقات.

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مصراوي Masrawy

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