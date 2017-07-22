استجابة لـ«التحرير».. محافظ أسوان يحظر صيد أسماك الصرف الصحي

التحرير

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استجابة لما نشرته "التحرير" بعنوان «أسماك برك الصرف الصحي تغرق أسوان»، وجه المحافظ اللواء مجدي حجازي مباحث التموين بالتنسيق مع مسؤولي الصحة والبيئة بتنظيم حملات مستمرة بهذه المواقع؛ وضبط الأسماك قبل طرحها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.

يأتي ذلك القرار عقب ورود معلومات باصطياد بعض الأنواع الخطرة من الأسماك يتم تربيتها بأحواض وبرك الصرف الصحي بقرية بلانة.

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وناشد محمد سليم، عضو مجلس النواب عن مركز كوم أمبو، الأجهزة المختصة بالتصدي لظاهرة صيد الأسماك من محطات الصرف الصحي.

وقال "سليم" إنه سيتقدم ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات أسوان والأجهزة الرقابية ضد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومع مدير محطة معالجة قرية بلانة؛ لمخالفته القانون 124لسنة 1983 بالسماح بالصيد في أحواض الصرف الصحي.