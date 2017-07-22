أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

استجابة لـ«التحرير».. محافظ أسوان يحظر صيد أسماك الصرف الصحي

Google+ Print
استجابة لـ«التحرير».. محافظ أسوان يحظر صيد أسماك الصرف الصحي استجابة لـ«التحرير».. محافظ أسوان يحظر صيد أسماك الصرف الصحي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استجابة لما نشرته "التحرير" بعنوان «أسماك برك الصرف الصحي تغرق أسوان»، وجه المحافظ اللواء مجدي حجازي مباحث بالتنسيق مع مسؤولي الصحة والبيئة بتنظيم حملات مستمرة بهذه المواقع؛ وضبط الأسماك قبل طرحها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.

17498667_1298952816848230_1831831721582757021_n

يأتي ذلك القرار عقب ورود معلومات باصطياد بعض الأنواع الخطرة من الأسماك يتم تربيتها بأحواض وبرك الصرف الصحي بقرية بلانة.

شاهد أيضا

وناشد محمد سليم، عضو مجلس النواب عن مركز كوم أمبو، الأجهزة المختصة بالتصدي لظاهرة صيد الأسماك من محطات الصرف الصحي.

وقال "سليم" إنه سيتقدم ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات أسوان والأجهزة الرقابية ضد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومع مدير محطة معالجة قرية بلانة؛ لمخالفته القانون 124لسنة 1983 بالسماح بالصيد في أحواض الصرف الصحي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين