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بن زايد يكرم السيسي على طريقته بافتتاح قاعدة محمد نجيب (فيديو)

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بن زايد يكرم السيسي على طريقته بافتتاح قاعدة محمد نجيب (فيديو) بن زايد يكرم السيسي على طريقته بافتتاح قاعدة محمد نجيب (فيديو)

التحرير

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تصرف الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، بتلقائية مع الرئيس عبد الفتاح ، خلال تواجدهما لاستعراض طابور العرض المصطف من القوات المشاركة، في احتفالية القاعدة العسكرية اللواء محمد نجيب.

حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصعود للسيارة المخصصة للوفود لاستعراض طابور العرض، ورحب بصعود الوفود من قبله، فرفض بن زايد ومسك بالرئيس السيسي ليصعد في المقدمة، فرد السيسي مبتسمًا.

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ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قاعدة محمد نجيب العسكرية، وسط حضور عربى من أمراء الدول العربية وسفراء عدد من الدول العربية والدولية.

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