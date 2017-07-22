جبروت امرأة.. خنقت زوجها اللبناني بمساعدة شقيقها طمعا في الأثاث

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نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في كشف غموض مقتل "توفيق ش."، 52 عاما، لبناني الجنسية، بعدما عُثر عليه مشنوقا وكبل اليدين والقدمين داخل مسكنه بمركز القناطر الخيرية.

وأشارت تحريات المقدم طارق عادل، رئيس المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته "شيماء ع."، 27 عاما، و"أشرف ك."، 26 عاما، شقيقها من الأم، و"محمد ط."، 28 عاما، كهربائي، و"أحمد ص."، 28 عاما، و"أحمد أ."، 24 عاما، عاطل.

وتبين أن المتهمة تزوجت من المجني عليه عرفيا بتاريخ 2 يوليو الجاري؛ بقصد استغلاله ماديا إلا أنها اكتشفت تدهور أحواله الاقتصادية، فاتفقت مع المتهمين الثاني والثالث على سرقة المنقولات من "عش الزوجية".

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وليلة الحادث، أحضرت الزوجة أقراصا مخدرة وضعتها لزوجها بكوب شاي، وأفقدته الوعي، وأحضر المتهم الرابع سيارتي نقل للاستيلاء على المنقولات المنزلية، إلا أن الضحية استيقظ، فقرر المتهمون التخلص منه خشية افتضاح أمرهم.

وأحضرت الزوجة حبلا وقيدته بمساعدة باقي المتهمين، وخنقته بإيشارب، وانهالوا جميعا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأنزلوا باقي المنقولات ونقلها عبر السيارتين إلى منطقة الخليفة بالقاهرة.

وأمكن ضبط المتهمين عدا الثالث والخامس، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المنقولات المستولى عليها، وتكثف قوات الشرطة جهودها لضبط المتهمين الهاربين، وتولت النيابة التحقيق.