السيسي يستعرض القوات المصطفة بقاعدة «نجيب» العسكرية (فيديو)

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وصل عدد من وفود وممثلي الدول العربية الشقيقة، إلى مقر احتفالية افتتاح قاعدة اللواء محمد نجيب العسكرية، برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعدة محمد نجيب العسكرية.

قام السيسي، وضيوف مصر من الأشقاء العرب المشاركين في افتتاح قاعدة "محمد نجيب" العسكرية بمدينة الحمام، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باستعراض القوات المصطفة بأرض طابور العرض.

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وشارك في الاحتفال كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والأمير خالد لفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب ملك البحرين. وقام السيسي وضيوف مصر بتحية المواطنين الموجودين بأرض الاحتفال.



