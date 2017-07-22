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لقطات حيّة من قاعدة محمد نجيب العسكرية (فيديو)

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لقطات حيّة من قاعدة محمد نجيب العسكرية (فيديو) لقطات حيّة من قاعدة محمد نجيب العسكرية (فيديو)

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ننشر لقطات مصورة جويًا لقاعدة محمد نجيب العسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية، التي تعد الأولى في ، والأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم مختلف الأسلحة الرئيسية، وتحقق التأمين والحماية لتلك المنطقة الاستراتيجية.

يحضر الاحتفال عدد من وفود الدول الصديقة والشقيقة، خاصة أنه سيتم تخريج عدد من الطلاب الوافدين، ويشارك الوفود السعودي والإماراتي والبحريني والكويتي، بتمثيل رفيع المستوى للمشاركة في الحدث الكبير، الذي يبعث رسالة طمأنة وأمان للمصريين والعرب، على ما وصل إليه الجيش المصري من تطوير وتحديث ومهارة.

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