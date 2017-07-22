المؤبد لـ15 متهمًا والمشدد 15 عامًا لـ8 آخرين بقضية "اغتيال هشام بركات "
المؤبد لـ15 متهمًا والمشدد 15 عامًا لـ8 آخرين بقضية "اغتيال هشام بركات "
11:21 ص السبت 22 يوليو 2017
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انفجار "٩ الصبح".. ماذا حدث بشارع حسانين دسوقي في المعادي؟ (وصور)
كتب- عمرو علي:
تصوير مصطفى الشيمي وعلاء أحمد:
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لـ15 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ8 متهمين، و 10 سنوات مشدد لـ 15 متهمًا، وانقضاء الدعوى لمتهم بوفاته، بقضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية وممدوح عبد الرشيد.
وقُتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، في أواخر يونيو 2015، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.
وأسندت النيابة العامة للمدعى عليهم تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".
وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحفي سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.
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