السيسي يشهد افتتاح قاعدة "محمد نجيب العسكرية" (محدث)

القاهرة - مصراوي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت افتتاح قاعدة "محمد نجيب العسكرية" بمدينة الحمام غرب الإسكندرية والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبدأ الاحتفال بعزف الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وحضر الاحتفال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من أمراء وسفراء الدول العربية.

وعقب رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي العلم على قاعدة "محمد نجيب العسكرية"، تم عرض فيلم تسجيلي عن التدريبات المشتركة بين مصر وبين الدول العربية الشقيقة..ومنها التدريب المصري ـ السعودي المشترك "رعد الشمال"، التدريب المصري ـ السعودي البحري "مرجان "، والتدريب المصري ـ الاردني المشترك "العقبة"، التدريب المصري ـ الاماراتي المشترك "سهام الحق"، والتدريب المصري ـ الاماراتي المشترك "زايد"، التدريب المصري الكويتي ـ المشترك "اليرموك"، التدريب المصري ـ البحريني المشترك "خالد بن الوليد"، التدريب المصري ـ البحريني "حمد".

واصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي ضيوف الوفود العربية المشاركة في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية لتفقد القاعدة مستقلين سيارة مكشوفة.

وعقب ذلك، بدأ الاحتفال بتخريج دفعات جديدة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية في سابقة هي الأولى من نوعها، وتضم الكلية الحربية والفنية العسكرية والكلية البحرية، بالإضافة إلى الكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوي فضلا عن المعهد الفني للقوات المسلحة، والمعهد الفني للتمريض.

وشارك في الاحتفال كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والأمير خالد لفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب ملك البحرين.

وقام الرئيس السيسي وضيوف مصر بتحية المواطنين الموجودين بأرض الاحتفال.

وتم إطلاق اسم المشير محمد علي فهمي على دفعات خريجي الكلية الحربية والجوية المعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد الفني للتمريض ، في حين تم إطلاق اسم المشير محمد عبدالغني الجمسي على خريجي دفعات الكليات البحرية والدفاع الجوي، بينما سميت دفعة الخريجين من كلية الفنية العسكرية باسم الفريق سعد الدين الشاذلي.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن ثورة الثالث والعشرين من يوليو، والسيرة الذاتية للواء محمد نجيب الذي تحمل القاعدة العسكرية بمدينة الحمام اسمه.

ثم بدأ الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بعرض قوات الصاعقة، حيث قام 1500 طالب من طلاب الكلية الحربية الحاصلين على فرقة معلم الصاعقة بالمشاركة مع عناصر من كلية الشرطة بعرض مجموعة من التمرينات المختلفة، منها تمرينات الكفاءة البدنية، وكيفية الدفاع عن النفس، كما استعرض الطلاب تمرينات الاجهزة الرياضية المختلفة فوق عربة متحركة، فيما قامت مجموعة أخرى من الطلاب، بالتسلق وتنفيذ تمرين العقلة والنزول السريع من على العربات فضلا عن اجتياز الموانع المشتعلة بتنفيذ سقطات متنوعة.

وقدمت مجموعات من طلبة الكلية الحربية عروضاً لعبور الموانع المرتفعة، والتصدي للمركبة المدرعة ثم اقتحامها من الخلف، كما استعرضوا مهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة، ومهارة إخلاء وسيلة النقل وعبور الموانع المشتعلة.

وتلى ذلك عرض للموسيقات العسكرية.

ثم قدم فريق الألعاب الجوية (النجوم الفضية) عرضا للقوات الجوية، حيث رسم علم مصر بالدخان في سماء العرض تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر، وقام كذلك بإجراء عدد من المناورات، ويتكون الفريق من 10 طائرات أدوا العرض بمهارة فائقة.