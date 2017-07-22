إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية بسبب أولوية المرور في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب أولوية المرور بالطريق العام بدائرة مركز جرجا، جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة جرجا، إخطارًا بوجود مشاجرة بناحية بندار الشرقية دائرة المركز.

وتبين أن المشاجرة بين كلاً من "أحمد علي أحمد"، 26 عامًا، عامل، مصابًا بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى و"السيد عبدالرحيم محمد"، 64 عامًا عامل مصابًا بطلق ناري في الفخذ الأيمن "طرف أول"، و"محمد عابدين محمد"، 37 عامًا، عامل، مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وشقيقه "أحمد"، 35 عامًا، عامل، مصاباً بطلق ناري أسفل الركبة اليمنى "طرف ثان".

ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما باعتداء كلاً منهما على الآخر، وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحيازة كلاً منهما على الآخر، ما أدى لحدوث إصابتهم بسبب أولوية المرور بالطريق العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وضبط السلاح المستخدم، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7958 جنح المركز لسنة 2017.