غلق المجال الجوي بالإسكندرية وتحويل رحلات طيران برج العرب إلى القاهرة

القاهرة - (أ ش أ)

أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، عن تحويل جميع الرحلات القادمة إلى مطار برج العرب الدولي إلى القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بمدينة الإسكندرية استعدادا لبدء عروض عسكرية وجوية ضمن فعاليات حفل التخرج المجمع للكليات العسكرية بمدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه تم إصدار إعلان طيارين لشركات الطيران العاملة بمطار برج العرب، بإغلاق المجال الجوي وتعديل مواعيد تشغيلها، وتحويل هبوط الطائرات إلى مطار القاهرة الدولي، وحتى انتهاء العروض الجوية حفل التخرج المجمع للكليات العسكرية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعدة محمد نجيب العسكرية أكبر قاعدة عسكرية في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى حضور حفل تخرج مجمع للكليات العسكرية بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة.