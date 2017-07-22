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غلق المجال الجوي بالإسكندرية وتحويل رحلات طيران برج العرب إلى القاهرة

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مصراوي Masrawy

غلق المجال الجوي بالإسكندرية وتحويل رحلات طيران برج العرب إلى القاهرة

11:08 ص السبت 22 يوليه 2017

غلق المجال الجوي بالإسكندرية وتحويل رحلات طيران برج العرب إلى القاهرة

مطار القاهرة

القاهرة - (أ ش أ)

أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، عن تحويل جميع الرحلات القادمة إلى مطار برج العرب الدولي إلى القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بمدينة الإسكندرية استعدادا لبدء عروض عسكرية وجوية ضمن فعاليات حفل التخرج المجمع للكليات العسكرية بمدينة الحمام بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إنه تم إصدار إعلان طيارين لشركات الطيران العاملة بمطار برج العرب، بإغلاق المجال الجوي وتعديل مواعيد تشغيلها، وتحويل هبوط الطائرات إلى مطار القاهرة الدولي، وحتى انتهاء العروض الجوية حفل التخرج المجمع للكليات العسكرية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح ، قاعدة محمد نجيب العسكرية أكبر قاعدة عسكرية في والشرق الأوسط، بالإضافة إلى حضور حفل تخرج مجمع للكليات العسكرية بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

هذا المحتوى من

Asha

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