عامل يقتل زوجته بسبب الخلافات الأسرية في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قتل عامل زوجته، بعدة طعنات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، بسبب الخلافات الأسرية، بناحية يعقوب دائرة مركز البلينا، جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطارًا بمقتل سيدة بناحية يعقوب دائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية، مقتل "هناء. ش. أ"، 34 عامًا، ربة منزل نتيجة إصابتها بعدة جروح طعنية متفرقة بالجسم، وتبين أن الجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها داخل منزلها.

ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتوصلت التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "محمد. ح. ع"، 38 عامًا، عامل.

وألقي القبض على المتهم، وبمناقشته وتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4281 إداري المركز لسنة 2017.