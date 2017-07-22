علاء مبارك يرافق نجله في اختبارات ناشئي الأهلي

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رافق علاء مبارك، نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، نجله عمر، اليوم السبت، لخوض اختبارا قطاع الناشئين الخاصة بالموسم الحالي في النادي الأهلي بمدينة نصر.

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق عن بدء الاختبارات في قطاع الناشئين الخاصة بالموسم الحالي في فرعي النادي الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر ابتداء من 4 يوليو.(طالع التفاصيل)

يذكر أن عمر ظهر مؤخرًا برفقة عدد من نجوم كرة القدم، منهم الألماني ماريو جوتزه نجم بوروسيا دورتموند، وستيفان شعراوى لاعب روما.