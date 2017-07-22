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السيسي يشهد افتتاح قاعدة "محمد نجيب العسكرية" الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا

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مصراوي Masrawy

يشهد افتتاح قاعدة "محمد نجيب العسكرية" الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا

10:36 ص السبت 22 يوليو 2017

القاهرة - مصراوي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت افتتاح قاعدة "محمد نجيب العسكرية" بمدينة الحمام غرب الإسكندرية والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبدأ الاحتفال بعزف الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية العربية.

وحضر الاحتفال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من أمراء وسفراء الدول العربية.

وعقب رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي العلم على قاعدة "محمد نجيب العسكرية"، تم عرض فيلم تسجيلي عن التدريبات المشتركة بين مصر وبين الدول العربية الشقيقة..ومنها التدريب المصري ـ السعودي المشترك "رعد الشمال" ، التدريب المصري ـ السعودي البحري "مرجان "، والتدريب المصري ـ الاردني المشترك "العقبة " ، التدريب المصري ـ الاماراتي المشترك "سهام الحق" ، والتدريب المصري ـ الاماراتي المشترك "زايد " ، التدريب المصري الكويتي ـ المشترك "اليرموك" ، التدريب المصري ـ البحريني المشترك "خالد بن الوليد" ، التدريب المصري ـ البحريني "حمد" .
وعقب ذلك ، اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي ضيوف الوفود العربية المشاركة في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية لتفقد القاعدة مستقلين سيارة مكشوفة.

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