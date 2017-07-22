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هذه الطريقة تحمي رضيعك من الموت المفاجئ

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مصراوي Masrawy

هذه الطريقة تحمي رضيعك من الموت المفاجئ

10:33 ص السبت 22 يوليه 2017

هذه الطريقة تحمي رضيعك من الموت المفاجئ

هذه الطريقة تحمي رضيعك من الموت المفاجئ

(د ب أ)

حذر طبيب الأطفال الألماني هانز يورجن نينتفيش من أن متلازمة الموت المفاجئ "Sudden Infant Death Syndrome" تهدد الرضيع في أيامه الأولى، خاصة خلال أول يومين بعد الولادة. ولتجنب هذا الخطر، ينبغي على الوالدين الانتباه إلى تنفس الطفل بشكل طبيعي وألا يكون هناك ما يعيق المسالك التنفسية للرضيع.


وأوضح الطبيب الألماني أن تنفس الرضيع يمكن أن يتوقف عندما ينام في وضعية البطن على صدر أمه. وقد تغفو الأم بسبب التعب من دون أن تلاحظ عدم حصول رضيعها على كمية كافية من الهواء، حتى أن الطفل لا يصدر عنه ردة فعل لضيق التنفس.


بالإضافة إلى هذا، تتسبب درجة حرارة جسم الأم في رفع درجة حرارة جسم الرضيع، وهو ما يعد أحد عوامل خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ.

وتتمثل العلامات التحذيرية لمتلازمة الموت المفاجئ للرضع في شحوب الوجه أو تحول لون جلده للون الأزرق ووجود تغيير ملحوظ في شد العضلات، على سبيل المثال من خلال النوم المفاجئ للطفل، وكذلك الاختناق أو تغير التنفس بشكل حاد.


وللحد من هذا الخطر يوصي الخبراء بوضع الطفل على ظهره في كيس النوم على سريره الخاص وعلى فرش ثابت في غرفة نوم الوالدين، مع الحرص على أن تكون درجة حرارة الغرفة مناسبة وخالية من دخان السجائر. كما ينبغي عدم وضع أية أدوات في سرير الطفل قد تغطي رأسه، مثل الوسائد والأغطية والدمى. كما تسهم الرضاعة الطبيعية في الحد من الخطر.

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مصراوي Masrawy

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