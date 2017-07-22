مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في سقوط سيارة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرين في تصادم بين سيارة أجرة، ودراجة نارية، ما أدى إلى مصرع مستقلي الدراجة النارية، وسقوط السيارة في ترعة الإبراهيمية بمركز بني مزار شمال المنيا.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 9 ركاب، وجار البحث عن 5 أشخاص مفقودين من مستقلي السيارة والبالغ عددهم 14 راكبًا.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي أمام إدارة المرور بمركز بني مزار بين دراجة نارية وسيارة أجرة، ما أدى إلى مصرع "إيهاب عادل"، 25 عامًا، سباك، قائد الدراجة النارية، و"هانم مهني"، 70 عامًا، ربه منزل، تقيم بمطاي، وسقوط السيارة الأجرة بترعه الإبراهيمية.

وتم إنقاذ 9 من مستقليها، ولازالت قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لإنقاذ باقي الضحايا والمصابين وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على سائق السيارة الأجرة، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابه التحقيق.