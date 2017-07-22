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اليابان ترفع حالة التأهب بعد دخول سفن صينية مياهها الإقليمية

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مصراوي Masrawy

اليابان ترفع حالة التأهب بعد دخول سفن صينية مياهها الإقليمية

10:23 ص السبت 22 يوليو 2017

اليابان ترفع حالة التأهب بعد دخول سفن صينية مياهها الإقليمية

سفن صينية

طوكيو - (د ب أ):

رفعت اليابانية حالة التأهب بعد سلسلة من الانتهاكات من قبل سفن صينية للمياه الإقليمية اليابانية، بما في ذلك المناطق التي كانت تخلو سابقا من تلك المشكلات، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وإلى جانب المياه حول جزر سينكاكو، التي تخضع للإدارة اليابانية في مقاطعة أوكيناوا جنوب اليابان، تم رصد سفن تابعة لخفر السواحل الصيني مؤخرا في المياه اليابانية، قبالة منطقة كيوشو جنوب غربي البلاد وحول مضيق تسوجارو شمال شرقي اليابان للمرة الأولى.

وذكر مسؤولون أن الحكومة اليابانية، التي تبدي قلقا من أنه ربما تعزز الصين عملياتها للتوسع البحري، تعتزم الدعوة لضبط النفس.

يذكر أنه في الثاني من يوليو، الجاري، دخلت سفينة استطلاع تابعة للبحرية الصينية المياه اليابانية في مضيق تسوجارو.

وأبحرت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني في المياه اليابانية، قبالة جزيرة تسوشيما، بمقاطعة ناجازاكي في منطقة كيوشو في 15 من الشهر ذاته، وتم رصدها مع سفينة أخرى في المياه اليابانية، قبالة أوكينوشيما وهي جزيرة في مقاطعة فوكوكا القريبة في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك دخلت السفينتان المياه اليابانية في مضيق تسوجارو الاثنين الماضي.

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