أفغانستان: إحباط مخطط لتنفيذ هجمات انتحارية في كابول

كابول (د ب أ)

أحبطت قوات الأمن الافغانية مخططا لمتشددين لتنفيذ هجمات انتحارية على تجمعات وعلى متظاهرين في مدينة كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وقالت مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الافغانية) إن عناصر الاستخبارات اعتقلت شخصين، كانا يخططان لتنفيذ الهجمات.

وجاء في بيان من الاستخبارات إنه تم مصادرة أربع سترات انتحارية أيضا، كانت بحوزة المتشددين المحتجزين، خلال العملية.

وطبقا للاستخبارات الافغانية، اعترف المعتقلان أنهما كانا يخططان لاستهداف المسيرات والمظاهرات والتجمعات في المدينة.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المناهضة للحكومة حتى الان على التقرير.

يأتي ذلك فيما تحذر المؤسسات الامنية والبعثات الاجنبية، مرارا من خطط لشن هجمات إرهابية في المدينة.

وكان عدة أشخاص قد قتلوا وأصيب عشرات آخرين، بعد استهداف تجمع من المواطنين، الذين شاركوا في جنازة، بمدينة كابول الشهر الماضي.