أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أفغانستان: إحباط مخطط لتنفيذ هجمات انتحارية في كابول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أفغانستان: إحباط مخطط لتنفيذ هجمات انتحارية في كابول

09:58 ص السبت 22 يوليه 2017

أفغانستان: إحباط مخطط لتنفيذ هجمات انتحارية في كابول

هجمات انتحارية في كابول

كابول (د ب أ)

أحبطت قوات الأمن الافغانية مخططا لمتشددين لتنفيذ هجمات انتحارية على تجمعات وعلى متظاهرين في مدينة كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وقالت مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الافغانية) إن عناصر الاستخبارات اعتقلت شخصين، كانا يخططان لتنفيذ الهجمات.

وجاء في بيان من الاستخبارات إنه تم مصادرة أربع سترات انتحارية أيضا، كانت بحوزة المتشددين المحتجزين، خلال العملية.

وطبقا للاستخبارات الافغانية، اعترف المعتقلان أنهما كانا يخططان لاستهداف المسيرات والمظاهرات والتجمعات في المدينة.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المناهضة للحكومة حتى الان على التقرير.

يأتي ذلك فيما تحذر المؤسسات الامنية والبعثات الاجنبية، مرارا من خطط لشن هجمات إرهابية في المدينة.

وكان عدة أشخاص قد قتلوا وأصيب عشرات آخرين، بعد استهداف تجمع من المواطنين، الذين شاركوا في جنازة، بمدينة كابول الشهر الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نجل قيادي في طالبان ينفذ هجوما انتحاريا جنوب أفغانستان

    أخبار

  • أفغاستان تنتقد عملية "خيبر 4" الباكستانية

    أخبار

  • القوات الافغانية تعيد السيطرة على منطقة من قبضة طالبان جنوب أفغانستان

    أخبار

  • أمريكا تعلن قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان

    أخبار

إعلان

6bd1096f01.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية