مصر تبحث الاستفادة من تجربة بيرو في مجال التغذية المدرسية

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم السبت، إن الوزيرة غادة والي بحثت مع وزيرة الشئون الاجتماعية في بيرو، تجربة دولة بيرو في مجال التغذية المدرسية والتي تم تنفيذها هناك خلال الفترة من 2012 إلى 2016، وذلك على هامش اجتماعاتها في نيويورك.

ووفقا للبيان، أوضحت الوزيرة البيروفية، أن برنامج التغذية المدرسية في بلادها أتاح 3.5 مليون وجبة يوميا ولمدة 190 يوم دراسة للطلبة، مشيرة إلى الأثر الإيجابي الكبير للبرنامج على الصحة وعلى العملية التعليمية.

كما ناقش الجانبان آليات المتابعة والرقابة والتصدي للثغرات والفساد في تنفيذ برنامج التغذية المدرسية.

وأشارت غادة والي، إلى أن منظومة التغذية المدرسية في بيرو تتسم باللامركزية حيث تقوم لجنة من ثلاثة أمهات بالاشتراك مع إدارة المدرسة في استلام الوجبات وتوزيعها، ويتم توزيع وجبات على المعلمين والجهاز الإداري في بيرو، ويتم توزيع وجبات الطلبة الغائبين على الطلبة الحاضرين.

وتم الاتفاق، في نهاية اللقاء بين الجانبين، على إتاحة أدلة إدارة ومتابعة البرنامج الخاص بالتغذية المدرسية في بيرو لمصر للاستفادة منها.

كما اتفقت وزيرة التضامن خلال لقائها بوزيرة الشئون الاجتماعية في بيرو، على إقامة ورشة عمل في مصر للدعم الفني لبرنامج تكافل وكرامة، بحيث يستخدم الدعم النقدي كأداة فعالة لتشجيع المرأة على الإنتاج والادخار.