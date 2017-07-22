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السيسي يصل إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية غرب الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

يصل إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية غرب الإسكندرية

09:49 ص السبت 22 يوليو 2017

السيسي يصل إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية غرب الإسكندرية

كتب - مصطفى المنشاوي:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية في مدينة الحمام غرب الإسكندرية، والتي تعد أضخم قاعدة عسكرية برية في الشرق الأوسط وأفريقيا .

ويشهد الرئيس، تخريج دفعة جديدة من جميع طلاب الكليات والمعاهد العسكرية بالمنطقة الشمالية العسكرية، مجتمعين للمرة الأولى.

وتضم قاعدة محمد نجيب العسكرية 1155 منشأة حيوية، و72 ميدان تدريبي، وقاعة مؤتمرات كبرى، وعدد كبير من ميادين الرماية، وسكن الضباط وضباط الصف.

وتمثل القاعدة أكبر تجمعاً عسكرياً قوياً وقادراً على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية فى منطقة غرب الإسكندرية.

تم إنشاء القاعدة لتعزيز قدرة القوات المسلحة على حماية الحدود الغربية، ومن أبرزها محطة الضبعة النووية المخطط إنشاؤها خلال السنوات القادمة، وحقول البترول في الصحراء الغربية، ومدينة العلمين الجديدة، وميناء مرسى الحمراء على البحر المتوسط، بحسب القوات المسلحة.

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