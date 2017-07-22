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البابا تواضروس الثاني يزور كنيسة أبي سيفين الأثرية.. (فيديو)

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البابا تواضروس الثاني يزور كنيسة أبي سيفين الأثرية.. (فيديو) البابا تواضروس الثاني يزور كنيسة أبي سيفين الأثرية.. (فيديو)

التحرير

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات مصورة، لزيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، لكنيسة الشهيد أبى سيفين الأثرية بمصر القديمة.

يذكر أن كنيسة الشهيد أبى سيفين لها أهميتها التراثية والأثرية، فقد كانت كاتدرائية ومركزًا لكرسي بابوات الإسكندرية منذ منتصف القرن الحادي عشر عام 1047م، في عهد رئاسة البابا خريستوذولوس البطريرك الـ66، وحتى أوائل القرن الرابع عشر عام 1303م في عهد رئاسة البابا يوحنا الثامن البطريرك الـ80، وتحتوي الكنيسة على عدد كبير من الأيقونات القبطية الأثرية الفريدة.
 

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