بث مباشر.. السيسي يفتتح قاعدة «محمد نجيب» العسكرية

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حرصًا من «التحرير» على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقرائها، ننقل لكم بثًا مباشرًا لوقائع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي تعد أحدث إنجازات القوات المسلحة المصرية، وسط حضور عربى من أمراء الدول العربية وسفراء عدد من الدول العربية والدولية.

ويشهد السيسي تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، لأول مرة في حفل واحد.

وتضم قاعدة محمد نجيب العسكرية 1155 منشأة حيوية، و72 ميدانًا تدريبيًا، وقاعة مؤتمرات كبرى، وعددًا كبيرًا من ميادين الرماية، وسكن الضباط وضباط الصف.

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يذكر أن قاعدة محمد نجيب العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة كمًا ونوعًا.